Una mostra di carta tra dipinti, disegni e anche sculture

Dipinti, disegni e anche due sculture. Opere di 13 diversi artisti, tutte accomunate dal fatto di impiegare come supporto la carta. È quanto si potrà scoprire fino a domenica a Macherio nella mostra d’arte contemporanea dal titolo “C-Art-A“, allestita nella sala espositiva della Curt del Cagnat di via Roma, accanto alla biblioteca civica. Organizzata dal Comune e dagli Amici di Casma, un gruppo di pittori e scultori (nella foto) uniti dalla passione per l’arte, l’iniziativa è curata dall’artista Akila Porage: la sfida è stata quella di valorizzare uno strumento spesso sottovalutato come la carta, trasformata dalla creatività di ogni autore. Visite da oggi a domenica dalle 15 alle 18, nel weekend anche la mattina dalle 10 alle 12, con ingresso libero.

F.L.