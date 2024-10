Una mostra a misura di “Amerigo“. Carnà torna con i quadri tascabili

“I quadri tascabili di Marco Carnà“ arrivano a Monza. Dopo il successo della mostra “Uova di Gallo“ al Museo Must di Vimercate, Marco Carnà torna con una nuova e sorprendente esposizione: “I quadri tascabili di Marco Carnà“, inaugurata da Amerigo Art Gallery di Monza, in via Carlo Alberto 31, curata da Marina Pizziolo e Romano Ravasio di Artconsulting.net e visibile fino al 30 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. La mostra esclusiva si distingue per il suo carattere intimo e sperimentale, presentando una collezione di opere inedite, composta da tele in formato ridotto, i cosiddetti “quadri tascabili“ con le stesse difficoltà tecniche di quelle grandi, e da schizzi preparatori delle opere di Carnà. Si tratta di una raccolta di opere uniche che raramente trovano spazio nei grandi musei, ma che proprio per la loro peculiarità trovano una perfetta collocazione presso l’Amerigo Art Gallery, un concept store che abbraccia la dimensione dell’arte fuori dagli schemi. Marco Colombo, in arte Carnà, perché nato a Carnate nel 1929 e scomparso a Vimercate nel 2021, ha attraversato la seconda metà del Novecento come protagonista solitario della scena artistica, esponendo in città come Milano, Roma, Londra e Parigi. Tra le sue opere più celebri si annoverano le magnifiche vetrate del Duomo di Monza, a fianco del rosone, oltre a 28 dipinti e le vetrate della chiesa di Triante. Info 039.51.56.180 | matteo@amerigomilano.com – mob. 335.60.03.633

Cristina Bertolini