Una lezione su Teodolinda con la scrittrice Ketty Magni

Una lezione alla Villa Reale di Monza domani parlerà del personaggio storico a cui per antonomasia è legata l’identità della città: la Regina Teodolinda. E non solo, anche di due altre figure femminili di rilievo politico e simbolo di coraggio e determinazione: l’imperatrice Adelaide (regina consorte d’Italia nel X° secolo) e la marchesa Costanza Trotti Arconati. Un approfondimento tripartito che sarà condotto dalla narrazione della scrittrice Ketty Magni, già autrice di pubblicazioni che trattano di queste tre straordinarie donne che hanno segnato la storia d’Italia. L’incontro fa parte della rassegna Mirabello Cultura 2025 (organizzata da La Casa della poesia di Monza con il patrocinio del Comune), rientrando tra i “Giovedì della Regina“ che periodicamente ravvivano gli ambienti della Villa Reale o di Villa Mirabello. Domani l’incontro con Ketty Magni sarà alle 18 in Villa Reale. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria a eventi@lacasadellapoesiadimonza.it.

Alessandro Salemi