Una goleada di solidarietà Gli influencer battono i cantanti nella partita per La Meridiana

di Cristina Bertolini

Enrico Ruggeri, Shade, Moreno, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Will e Boosta dei Subsonica sono gli artisti della Nazionale Cantanti che ieri ha sfidato la nuova community degli influencer e artisti del web Play2Give tra cui Alessandro Basciano, Tommaso Cassissa e Giovanni Antonacci nella RicicLove, la prima partita di calcio di solidarietà sostenibile al centro sportivo di via Murri, con ingresso libero. La formazione degli influencer Play2Give ha ’asfaltato’ i Cantanti con 5 gol di Tommaso Cassissa, Davide Fornasaro, seguiti dalla doppietta di Jacopo Mulinacci, più la rete finale di Alessandro Patacchini, cresciuto nelle giovanili del Parma e poi dell’Inter. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, si è difesa con due reti del rapper Moreno.

L’obiettivo dell’evento era sensibilizzare il pubblico sul tema del riciclo della plastica: gli sponsor sono infatti Corepla e Givova, aziende del settore.

In più, le offerte spontanee saranno devolute alla Cooperativa La Meridiana e al Paese ritrovato. Le due squadre si sono sfidate sul rettangolo da gioco, indossando maglie in PET riciclato da bottiglie in plastica. In campo anche Pierpaolo Pretelli, Virginio, Ubaldo Pantani, Valerio Fiori, Sergej e molte altre personalità del mondo dello spettacolo e dei social network. Play2Give è una nuova associazione di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star (sostenuta da Givova) che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, per sensibilizzare il proprio pubblico alle tematiche sociali e alle raccolte fondi solidali. "La Nazionale Italiana Cantanti – ricorda Enrico Ruggeri – in 40 anni ha raggiunto il traguardo, unico al mondo, di 100 milioni di euro di donazioni solidali. Ora affianca i giovani di Play2Give nella promozione della solidarietà sostenibile".