Una giornata di festa fra street food e tributo agli Abba

Le canzoni degli Abba per un viaggio all’indietro nel tempo, la musica da ballare e le specialità enogastronomiche. E poi, per i più piccoli, i giochi in legno di una volta e i truccabimbi, per un’intera giornata all’insegna del divertimento e del buon cibo, da trascorrere all’aperto.

Sono le iniziative che animeranno domenica a Triuggio l’evento dal titolo Streetfood - Gusto in movimento, che si terrà nella frazione di Canonica: dalle 10.30 alle 21.30 via Emanuele Filiberto sarà pedonalizzata per l’occasione, mentre dalle 15 alle 17 il concerto Tributo agli Abba con gli Abba Fever, band che farà rivivere le sonorità anni ‘70 dei gruppo svedese, grazie ad armonizzazioni curate e un forte impatto scenografico. Dalle 17 alle 21 dj-set, con aperitivo e cena in musica. L’ingresso è libero. Quest’anno la manifestazione fa parte della rassegna Arte, sapori e motori in Brianza, organizzata insieme dai Comuni di Albiate, Triuggio, Lesmo, Camparada e Usmate Velate, col sostegno economico della Regione e con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica del territorio. Info 0362 9741229.

F.L.