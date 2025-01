Una giornata a lezione di marching band. A febbraio la media Bonatti vola in Olanda

Grande successo della marching band Triuggio per la “Clinic Formativa di Successo“ organizzata a Monza dall’IMSB (Italian Marching Show Bands) in collaborazione con la scuola media Bonatti. L’evento, che ha avuto come protagonista l’istruttore olandese Harrol de Raad, è stato dedicato ai giovani membri delle marching band associate e agli studenti della scuola media che praticano questa disciplina musicale all’interno dei programmi didattici dell’istituto sotto la guida del maestro Paolo Colombo. La giornata è stata un’occasione preziosa per i partecipanti, che hanno potuto migliorare le tecniche di marcia e consolidare i fondamentali di questa particolare forma d’arte musicale.

I giovani musicisti, che il 22 febbraio andranno in Olanda, hanno affrontato lunghe sessioni di prove. Presente la dirigente scolastica Anna Cavenaghi, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per arricchire l’offerta formativa dell’istituto, e il presidente della IMSB Daniele Valeri e il fondatore dell’associazione Felice Cattaneo. Un’esperienza che, senza dubbio, rimarrà impressa nella memoria dei ragazzi e che getta le basi per futuri eventi di questo genere.

La Triuggio Marching Band nasce nel 2004 con lo scopo di divulgare l’educazione musicale e promuovere la socializzazione tra i ragazzi del territorio. Nel corso degli anni, grazie all’impegno e alla determinazione dei suoi membri, questa piccola realtà brianzola è riuscita a espandersi e diventare nota anche a livello internazionale, grazie al costante perfezionamento e sviluppo reso possibile dall’aiuto di istruttori provenienti da tutto il mondo.

Sonia Ronconi