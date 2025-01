Una fiaba masai in mezzo al Bosco

Una fiaba musicale tratta da un racconto masai, in cui la protagonista è l’acqua, narrata, evocata e danzata, ma soprattutto suonata impiegando particolari percussioni di origine africana e asiatica. Uno spettacolo che insegna il rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi che popolano il pianeta. Un appuntamento pensato innanzitutto per bambini e famiglie. È quello che verrà portato in scena sabato prossimo al centro visite del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, in via Ada Negri a Seveso: alle 16.30, prenderà vita la fiaba musicale “L’elefante e la pioggia“, che avrà per protagonisti Nicoletta Tiberini come voce cantante e recitante e il percussionista Gennaro Scarpato, coautori delle musiche originali. Con loro la danzatrice Clelia Fumanelli, sotto la regia di Andrea Taddei.

Tratta da una fiaba Masai, la rappresentazione è prodotta dall’associazione culturale Musicamorfosi per il progetto “Insieme per il Bosco“, promosso dall’associazione Fare in collaborazione con il Circolo Legambiente Laura Conti. Le maschere che saranno utilizzate nella messa in scena sono state realizzate nel laboratorio creativo per la terza età dell’associazione La Tartaruga, nel Centro polivalente San Zeno di Pisa. L’ingresso è libero.

F.L.