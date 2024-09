Una famiglia senza bimbi per l’energico Barley

Barley non è un cane adatto a tutti. Ama giocare, anche se deve imparare ancora un po’ le regole del bon ton. Ama stare all’aria aperta, correre e, purtroppo, come molti altri suoi simili presi senza un’adeguata preparazione, è stato poi abbandonato. Barley ha circa un anno e mezzo. È un incrocio di pitbull dal pelo corto bianco maculato di nero. "È ancora un cucciolone. Ha bisogno di essere coinvolto in tante attività per incanalare la sua energia". Meglio una casa dove non ci sono bambini piccoli, precisano dall’Enpa.