Una dottoressa in più per San Damiano

Da alcuni giorni è entrato in servizio un nuovo medico di medicina generale nello studio di via Corridoni a San Damiano di Brugherio. Si tratta della dottoressa Karen Toussoun: esercita la professione da 22 anni e sin qui ha condotto un suo studio, sempre come medico di famiglia, a Milano. La dottoressa riceve su appuntamento prenotando al 3899685573 dalle 8 alle 10. Chi volesse diventare suo assistito deve iscriversi alla farmacia di San Damiano o attraverso il fascicolo sanitario della Regione.

Nei mesi scorsi la Cooperativa di San Damiano, con una petizione, aveva chiesto di allestire 3 ambulatori medici in via Corridoni, facilmente raggiungibili per i residenti anziani e senz’auto del quartiere. San Damiano è infatti separato dal nucleo di Brugherio e conta 5mila abitanti sui circa 35mila dell’intero Comune, in una zona però senza mezzi di trasporto.

C.B.