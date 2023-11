Una cura da 47 milioni per la rete idraulica

Cantieri per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e le conseguenze del maltempo. È una spesa complessiva di 47 milioni di euro quella annunciata dal sindaco Alberto Rossi per garantire la sicurezza della città, ridurre i disagi, migliorare le infrastrutture.

"Gli ultimi mesi – spiega Rossi - hanno messo a dura prova la tenuta della rete idraulica della città, in un cambio di contesto evidente, in cui eventi che dovrebbero avvenire una volta ogni cento anni si susseguono nell’arco di poche settimane. Fin dal 2018 siamo al lavoro con BrianzAcque per individuare soluzioni che migliorino la tenuta del nostro sistema, con l’obiettivo primario di evitare gli allagamenti anche in presenza di eventi estremi. Un esempio? I lavori di adeguamento al collettore di Seregno Sud con quei tubi blu che per qualche settimana hanno animato il dibattito in città, costati 3,3 milioni di euro. Quanto accaduto nel mese di luglio ci ha convinto ancor di più della necessità di accelerare. Le soluzioni rispetto a un tema così complesso sono molteplici, prevedono un investimento complessivo da 47 milioni di euro, 28 differenti interventi su 9.100 metri di nuovi collettori o potenziamento delle reti esistenti con un aumento del volume complessivo delle vasche volano in città di 86mila metri cubi". I tecnici del Comune, insieme a quelli di Brianzacque, hanno individuato nella vasca volano di via Cavour-Circonvallazione-Montello l’intervento più urgente. Con uno stanziamento di 4 milioni di euro si andrà a intervenire su un’area messa da disposizione dal Comune per realizzare una vasca interrata di 4.500 metri cubi. Va a risolvere il problema dell’insufficienza idraulica del sottostante collettore fognario intercomunale. Permetterà di immagazzinare temporaneamente le acque in eccesso in occasione del maltempo per rilasciarle poi gradualmente a precipitazioni concluse. Bisognerà tuttavia portare ancora pazienza: i lavori da 4 milioni, secondo le previsioni saranno affidati all’inizio del 2025 e si concluderanno nei primi mesi del 2027. Dal punto di vista dell’investimento, invece, l’opera più importante è il nuovo collettore in via Monti con ampliamento della vasca volano nei pressi del cimitero: passerà da 55mila a 90mila metri cubi.

Eviterà che le acque in arrivo dagli altri comuni si riversino nella rete cittadina. La spesa prevista è di 21 milioni di euro. Rilevante anche l’ammodernamento della rete dell’acquedotto in via Adua, via Atene, via Orcelletto e via Cellini, con termine previsto per il mese di marzo 2024 e una spesa di 1,3 milioni di euro. Oltre a questo, Comune e Brianzacque sono al lavoro per affrontare le criticità dei sottopassi cittadini, con particolare attenzione per quello di via Solferino-Magenta e per quello di via allo Stadio.

Gualfrido Galimberti