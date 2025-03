Una commedia esilarante a quattro. Musica, donne e comicità dialettale

Una commedia esilarante, in cui tre amici da una vita si raccontano l’un l’altro, tra ricordi e chiacchiere su lavoro, amori, malattie e trent’anni di esperienze vissute assieme, ma con una presenza enigmatica e misteriosa che si aggira. È lo spettacolo dal titolo “Eccoci Qui... Quo e Qua“, che verrà portato in scena domani alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire sul palco di via Giovanni da Sovico saranno quattro attori molto noti come Ussi Alzati, Barbara Bertato, Alfredo Colina e Monia Cacciero, che faranno ridere e riflettere al tempo stesso. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

Sempre al teatro OppArt sabato alle 21 si terrà lo spettacolo “Donne In-Canto“, un omaggio alle icone femminili della musica dagli anni ‘60 a oggi, in un viaggio musicale che ne ripercorrerà le canzoni di maggior successo che hanno segnato intere generazioni. Sul palco ci saranno sette talentuose cantanti che interpreteranno in modo intenso e coinvolgente 21 brani intramontabili.

Ma il teatro sabato sera sarà protagonista anche a Muggiò con la rappresentazione dal titolo “Il prigioniero della seconda strada“, un classico di Neil Simon che verrà proposto dagli attori della compagnia Oneiros Teatro: lo si potrà vedere alle 21 al Teatro San Carlo, in via San Carlo Borromeo. La commedia è diventata anche un film con Jack Lemmon. Info 338.74.20.786.

A Biassono, invece, il palco del teatro Santa Maria di via Segramora ospiterà domenica alle 16.30 la commedia dialettale “Me tuca anca paga i tass“, con la compagnia I Semperimpè impegnata in situazioni surreali ed esilaranti, tra equivoci e amori. L’evento fa parte della rassegna “DialettiAmo“. Biglietti dai 13 ai 15 euro.

Fabio Luongo