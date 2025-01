Una città da medaglia. Da Federica Pellegrini a ’Gimbo’ Tamberi. L’anno d’oro di Seregno

Si svolgerà sabato la cerimonia inaugurale di Seregno Città europea dello Sport 2025. Una lunga sfilata con la partecipazione delle associazioni sportive locali partirà dal parco XXV Aprile per attraversare tutto il centro cittadino e raggiungere piazza Martiri della Libertà. E, nella stessa serata, il Galà dello Sport al PalaSomaschini per premiare tutti gli atleti seregnesi che nella stagione 2023/24 hanno ottenuto risultati di eccellenza. Un grande coinvolgimento del territorio, dunque, per vivere al meglio l’annata da città protagonista nel mondo dello sport. Un riconoscimento di Aces Europe che la città si è aggiudicata insieme ad altre realtà del nostro continente che permetterà di caratterizzare la vita cittadina nel corso dei dodici mesi. Tante le manifestazioni in programma, non mancano i grandi nomi.

Il sindaco Alberto Rossi, in occasione della presentazione di questa annata, ha annunciato l’arrivo di Federica Pallegrini, Vincenzo Nibali, Federica Brignone e Gianmarco Tamberi. Saranno presenti in diversi momenti e daranno lustro alla città. Il loro curriculum sportivo, del resto, parla da solo: sono conosciuti in tutto il mondo per le loro gesta sportive e sapranno spronare i ragazzi a fare sempre meglio. Nello sport, ma anche nella vita. "Abbiamo iniziato a raccontare alcuni degli eventi che abbiamo pensato insieme al comitato guidato da Maurizio Losa – spiega il primo cittadino – che ringrazio per aver voluto seguire questo percorso dopo la bella esperienza del Giro d’Italia. Ad accompagnarci quest’anno ci sarà anche Lisa Offside, giovane seregnese, content creator e volto di Sky Sport. Me lo sentirete dire tante volte quest’anno: per me questi 365 giorni saranno l’occasione per valorizzare lo sport come strumento di educazione, capace di trasmettere principi importanti e di tessere relazioni preziose per giovani e meno giovani. Lo sport di base non può essere relegato al tempo libero. Investire nello sport e per lo sport, significa investire in sanità, politiche sociali, politiche educative, sicurezza. Sarà dunque l’occasione anche di lanciare alcuni messaggi forti, soprattutto per i più giovani, convinti che lo sport sia uno dei veicoli in cui far passare meglio determinati valori".

Il ricco programma si aperto in anticipo con due appuntamenti importanti: il pugilato al Palasomaschini e la gara di mountain bike, valida per la coppa Italia della categorie giovanili e prova regionale per i senior. In questo weekend, lo spettacolo sarà sotto canestro con le partite di basket per gli under 14 e under 15, organizzato in collaborazione con il Lions Club. Il mese di gennaio, nella giornata di sabato 18, porterà anche una prova del campionato brianzolo di corsa campestre in collaborazione con il Gruppo sportivo Avis Seregno. Il sindaco, però, guarda già avanti scorrendo tutto il calendario e punta il dito su un appuntamento particolare: "Nel frattempo segnatevi anche la tappa del Giro d’Italia di handbike, in programma domenica 22 giugno: uno spettacolo tutto da vivere".