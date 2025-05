Un viaggio nella bellezza. Mostra diffusa Urban Bloom. L’arte fiorisce tra le vetrine

L’arte sboccia nel centro storico di Monza con la mostra diffusa “Urban Bloom”. Da venerdì al 15 giugno, l’iniziativa in 19 vetrine di negozi selezionati per dare vita a un dialogo tra creatività contemporanea, natura e shopping. Visto il successo di Royal Tennis Art, Arte Vagante torna con un nuovo progetto artistico: “Urban Bloom” è una mostra di fotografia e pittura a tema floreale, ideata e curata da Amerigo Art Gallery (di Matteo Perego) e Arc Gallery (di Antonella Giovenzana). Le due realtà monzesi si sono unite per far vivere l’arte anche al di fuori degli spazi espositivi tradizionali, quindi accessibile a un ampio pubblico. Curatrice è Nadia Villa InteriorDesign. Protagoniste saranno le fotografie in bianco e nero di grande formato di Paolo Perego, artista visivo che cattura la bellezza essenziale dei fiori, restituendo attraverso il chiaroscuro la forza poetica della natura. I fiori tornano anche nelle opere pittoriche uniche realizzate da artisti contemporanei, dove il tema floreale è interpretato con linguaggi visivi diversi che vanno dal figurativo all’astratto, fino alla sperimentazione materica. Le opere saranno ospitate nelle vetrine di 19 attività commerciali più rappresentative del Carlo Alberto District, cuore pulsante del centro cittadino che si estende da via Carlo Alberto fino a via Italia e prosegue da via Vittorio Emanuele fino a Spalto Piodo. Accanto a ogni opera una scheda riporterà un QR code contenente tutte le informazioni relative all’artista e all’opera, nonché il prezzo di vendita.

Tutte le opere potranno essere acquistate anche da Amerigo Concept Store e Arc Gallery. "Urban Bloom è molto più di una mostra - spiegano Matteo Perego e Antonella Giovenzana - è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere dall’incontro tra arte e natura in un giardino urbano diffuso che trasforma la passeggiata tra le vie del centro in un viaggio sensoriale tra colori e visioni, dove ogni vetrina diventa una finestra aperta sulla bellezza del mondo vegetale". La mostra verrà inaugurata venerdì alle 18 da Andros, in via Italia 17 Monza, con un Cocktail Flower, in perfetta sintonia con l’atmosfera primaverile che animerà la città durante lo stesso weekend grazie a “Monza in Fiore”. Sarà un’occasione unica per lasciarsi sorprendere dal connubio tra arte, natura e bellezza urbana. Le opere saranno esposte da Clan, L’Angolino, Amerigo Concept Store, Tirelli Due, Zen, Martino Midali, Punti e Fantasia, Pozzi Lei, Tornaghi, Laura Pessina, Paolo Pessina, Cinque Outlet, Nenette, Agapanthus, Antognelli, Totem Immobiliare, NaturalBlond, Andros, Arc Gallery.