Un tuffo nella storia del rock di culto. Al Bloom arrivano i Diaframma

Le terre alte di Paolo Cognetti e una tre giorni di festival fatta di cibo, poesia, con uno dei grandi nomi della poesia performativa italiana, e musica, con una band che ha segnato la storia del rock italiano sotto la guida di Federico Fiumani. Sono i concerti e gli eventi che animeranno da qui al fine settimana il Bloom di Mezzago. Le poltroncine rosse della sala cinema del centro multiculturale di via Curiel accoglieranno domani alle 20.30 un nuovo appuntamento della rassegna dedicata alla montagna "Fra Terra e Cielo", con la proiezione del documentario firmato dallo scrittore Paolo Cognetti “Fiore Mio“, incentrato sul Monte Rosa e sul racconto del senso di vivere in montagna. Contemporaneamente, sempre domani alle 20.30 “Tcg Arena“, appuntamento per gli appassionati di giochi di carte collezionabili con tornei di One Piece, Magic The Gatherin e Yu-Gi-Oh!, con ingresso libero. Gli amplificatori del palco mezzaghese si accenderanno venerdì, quando prenderà il via il “Primavera Fest“, una 3 giorni di musica, poesia e cibo tradizionale organizzata da Bloom e Brianza Velenosa.

Fino a domenica nell’ex Bocciodromo accanto al Bloom l’evento culinario “Cassoeula vs Pizzoccheri“, con la possibilità di cenare, e nel weekend anche pranzare, con pizzoccheri, cassoeula, trippa, polenta, nervetti, pane e salsiccia e altre specialità tipiche. Sul palco di via Curiel, invece, venerdì salirà un pezzo di storia del rock italiano, una band di culto: dalle 22 suoneranno i Diaframma guidati da Federico Fiumani, a 40 anni dall’uscita di un disco come “Siberia“. Pionieri della scena new-wave italiana, nati nella Firenze dei primi anni ‘80, i Diaframma si sono mossi tra punk rock, cantautorato e dark wave, restando sempre un punto di riferimento per il panorama indipendente, forti del talento poetico e poliedrico di Fiumani, passionale e spigoloso. Biglietto 18 euro.

Sabato, per il secondo giorno del festival, sarà nuovamente protagonista la musica: dalle 17.30 si esibiranno alcune band provenienti dalla Brianza, dalle 23 le selezioni musicali di Sibode Dj, l’inventore dell’electro-bobalin, tra citazioni pop, dance e funky. Ingresso libero. Domenica alle 18.30 il collettivo 039 Late Show intervisterà il poeta e scrittore torinese Guido Catalano, noto per le sue performance dal vivo capaci di riempire i live club e andare oltre i reading per trasformarsi in “concerti di parole“. Alle 20 toccherà a Davide Passoni con una performance di poetry slam. Ingresso libero.