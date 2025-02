Un tripudio di stelle filanti dolci e giochi

Domenica va in scena “Carnevale a Villasanta 2025” con due sfilate che partiranno alle 14.30 da Sant’Alessandro e San Fiorano. L’amministrazione, in collaborazione con gli oratori e la Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto, ha organizzato un pomeriggio di animazione e spettacoli. L’idea è far iniziare la manifestazione dalle frazioni, creando occasione di festa anche fuori dal centro e favorendo il coinvolgimento dei residenti. Il corteo di San Fiorano in maschera si ritrova alle 14.30 in piazza Paolo VI, davanti alla chiesa. Da lì parte con lo spettacolo “Fantastica...Mente”: storie, musica e animazione, con un omaggio a Gianni Rodari. Nel quartiere Sant’Alessandro, il ritrovo del corteo è alle 14.30 in via Segantini per la “Parata per aria”: sfilata lungo via Leonardo da Vinci, spettacoli e giochi itineranti. Soste nelle piazze Daelli, Pavese e Camperio. In piazza del Municipio, alle 15.30, arriveranno entrambi i cortei per iniziare i festeggiamenti in un tripudio di maschere e stelle filanti: sfilata delle maschere più belle con gli oratori, animazione, truccabimbi, frittelle e zucchero filato. A vegliare perché tutto proceda per il meglio la Croce Rossa di Villasanta e il Gruppo Alpini. Carnevale diffuso con spettacoli anche in piazza Paolo VI, nel parcheggio di via Sciesa e nel parcheggio lato polizia locale di via Garibaldi.

Due giorni di festa anche a Brugherio, domenica e martedì 4 marzo, tra maschere, coriandoli e frittelle, arricchiti da due sfilate di carri. Domenica il primo appuntamento alle 14.15 in piazza Roma. Dopo trenta minuti il ritrovo per ammirare i costumi colorati e la partenza della sfilata per le vie Tre Re, Dante, Filzi, Galvani, Monte Sabotino, Sciviero, San Giovanni Bosco, Doria, Manin, Italia, Cavour, piazza Cesare Battisti, per terminare in piazza Roma. Martedì 4, invece, il punto di ritrovo dei carri è in via Italia alle 16.45. Alle 17 è prevista la partenza della sfilata fino a piazza Roma. La manifestazione è organizzata da Comune di Brugherio e Comunità Pastorale Epifania del Signore.

C.B.