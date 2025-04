Un tirocinante in libreria esperto di pc e letteratura

Piccola azienda del settore vendita di libri e cancelleria a Monza cerca 1 collaboratore da inserire nella posizione di tirocinante addetto di libreria per supporto al tutor in attività di ricevimento merce, apertura colli contenenti i libri, carico a pc dei volumi, sistemazione negli scaffali, accoglienza e vendita. Si richiedono: conoscenza base di letteratura italiana e internazionale, indispensabile diploma di scuola superiore di II grado, inglese buono, capacità di utilizzo del pc, buone doti comunicative e relazionali. Conoscenze informatiche: Excel, Word, Internet, Email. Si offre: stage di 6 mesi full time di 38 ore da lunedì a sabato rispettando i turni del tutor in fascia oraria tra le 9.30 e le 19.30 con pausa pranzo nei giorni feriali e orario festivo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per candidarsi inviare curriculum vitae a ido.monza@afolmb.it, indicando il codice di riferimento dell’annuncio di lavoro 29APR252.