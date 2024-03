Un tesoretto per i negozi sotto casa

Trentamila euro di aiuti per i negozi sotto casa. Nuovo bando per il sostegno al commercio ad Agrate: a farne richiesta potranno essere anche bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e centri estetici. Un’altra iniezione di liquidità per sostenere la rete di servizi e vendita al dettaglio che svolge "un importante ruolo sociale", spiega il sindaco Simone Sironi. Antidoto contro il rischio desertificazione (nella foto il centro di Agrate) e argine per contrastare il calo dei consumi, ma anche punto di riferimento soprattutto per gli anziani che hanno difficoltà a spostarsi fuori città.

"Il commercio è molto più di un settore economico – sottolinea Elena Cantù, assessora al commercio –. È una vetrina dell’identità di ogni comune per il radicamento nel territorio e le relazioni profonde con la cittadinanza. Migliorare l’offerta, oltre a sostenere gli operatori, genera un ritorno in termini di servizi e di aumento della qualità della vita per tutti". Da tempo il Comune sostiene le attività, nell’ultimo quinquennio sono stati assegnati 130 contributi per un importo complessivo di 165mila euro. Nel 2023 le domande hanno superato i fondi disponibili. Il nuovo bando mantiene gli stessi paletti, ma premierà la partecipazione di under 35 e donne. Possono essere riconosciuti un massimo di 3mila euro per le nuove aperture e 2mila per gli esercizi esistenti. La cifra non può comunque superare il 70% della spesa che deve essere di almeno 1.500 euro. La selezione si chiuderà il 30 settembre.

Bar.Cal.