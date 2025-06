Un tecnico con esperienza nell’installazione di impianti

Azienda leader mondiale nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti di rivestimento per la metallizzazione in alto vuoto con sede a Bernareggio ricerca un tecnico installazione senior con esperienza di almeno 5 anni. Si richiedono laurea o diploma in discipline ingegneristiche. Ottime conoscenze in chimica e fisica e conoscenze meccaniche. Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto MS Office. Lavoro in team, ottima conoscenza dell’inglese, buona conoscenza della lingua spagnola e francese; disponibilità a fare trasferte nel mondo. Automunito. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Inviare candidature con curriculum a ido.vimercate@afolmb.it, indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 23MAY2510.