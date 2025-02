Un project engineer con 2 anni di esperienza

Azienda del settore consulenza ingegneristica con sede a Misinto cerca un collaboratore da inserire nella posizione di project engineer per gestione delle attività di progettazione e coordinamento tecnico di commessa, in conformità con i documenti contrattuali e dei tempi e costi di commessa, suggerire ed identificare azioni correttive, per prevenire e risolvere eventuali ritardi e/o criticità, gestire le relazioni con i clienti, i fornitori e gli stakeholders coinvolti, eseguire rilievi sui veicoli e studi di fattibilità lavorando a stretto contatto con l’officina e la produzione, progettazione meccanica o progettazione dell’impianto elettrico e suoi componenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa Atex, realizzazione distinta base (BOM) con i tool aziendali, produrre, aggiornare e gestire la documentazione tecnica. Si richiede esperienza nella mansione di almeno 2 anni, diploma o laurea in ambito elettrico/elettronico o meccanico, ottima conoscenza della lingua inglese e cinese. Si offre contratto a tempo indeterminato. Cv a ido.seregno@afolmb.it, rif. 20JAN2512/12.1.