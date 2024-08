Un prof da esportazione: "Accademico in Vermont"

Tre volte ufficiale al merito, ora per i suoi studi sulla storia dell’arte, la faleristica, gli ordini cavallereschi ha ottenuto un onore inatteso. Il professore monzese Alessio Varisco sarà Accademico nel Vermont. Già presidente fondatore del Lions Club Carate Brianza Cavalieri, mentre sta per uscire il suo volume sui pellegrinaggi dal titolo “I Giubilei e i Cavalieri Teutonici”, ha ottenuto un nuovo riconoscimento: la nomina a Membro Internazionale dell’Accademia delle Arti e delle Scienze del Vermont. Già Visiting Professor presso la comunità statunitense, aveva ricevuto diverse onorificenze tra cui l’Honorable Kentucky Colonel e l’Admiral of Nebraska dai rispettivi governatori dei due Stati per il suo impegno nel campo della ricerca.

In questi giorni, invece, ha scoperto che sarà inserito nell’Accademia delle Arti e delle Scienze del Vermont, "una delle più antiche “Accademie delle Scienze” degli Stati Uniti, il più alto grado accademico di formazione universitaria" spiega. A Varisco, già triplice Ufficiale (O.M.R.I., dell’Ordine Cavalleresco pro Merito Melitensi e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio), verrà riconosciuto il titolo accademico più alto, cioè quello di “Academician” che corona una carriera fatta di costante ricerca: i suoi volumi sono stati scelti come punto di riferimento nelle biblioteche delle maggiori università nel mondo. L’Accademia del Vermont è da sempre un punto di riferimento negli Stati Uniti e per entrare a farvi parte "bisogna essere nominati direttamente dal Board of Trustees; la mia nomina - chiarisce Varisco - è stata presentata direttamente dal Segretario dell’Accademia, David Tomasi, professore presso il Vermont State Colleges e Community College of Vermont e uno dei principali ricercatori nell’ambito delle neuroscienze e della psicologia degli Stati Uniti, col quale ho attivato in sinergia diversi corsi sulla storia degli Ordini Cavallereschi e, in particolare, sulla simbolica nella storia dell’arte sacra".