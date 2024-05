Un polo “elettrico“ nella vecchia raffineria

Un piano finanziario impostato sulla produzione di energia rinnovabile (anche a servizio di comunità locali e limitrofe) come garanzia per la bonifica e il recupero economico della ex Lombarda Petroli. È la proposta dell’Associazione WWF Lombardia sul futuro del terreno di 150mila metri quadrati della ex raffineria di Villasanta da cui, la notte del 22 febbraio 2010, vennero sversate quasi 3 mila tonnellate di gasolio e oli combustibili, che dal fiume Lambro finirono fino al delta del Po. "L’area della ex Lombarda Petroli è contigua alla linea ferroviaria Monza-Lecco-Sondrio, quindi la riqualificazione deve valorizzare questa opportunità – sostiene WWF Lombardia –. Il polo deve diventare stazione di interscambio e di ricarica della rete di mobilità sostenibile collegata alla rete ciclopedonale urbana e alle ciclovie proposte dalla Provincia, e capolinea delle linee di trasporto di massa su gomma e su rotaia, entrambe progettate per l’alimentazione elettrica, in attesa di verificare la possibilità effettiva di alimentazione a idrogeno". Tra le attività produttive insediabili, quindi, un ruolo prioritario, per WWF Lombardia "potrà essere assegnato alle fonti energetiche rinnovabili a partire dal fotovoltaico realizzato sulle coperture degli edifici e dei manufatti, e sulle aree pavimentate" creando anche aree verdi con percorsi pedonali protetti e spazi di aggregazione e ricreazione.

S.T.