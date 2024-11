Un patto per difendersi dall’usura

Un Osservatorio contro l’usura. Nasce in Prefettura a Monza da un protocollo di intesa con mondo delle imprese e istituti di credito, declinazione locale di un accordo nazionale fra ministero dell’Interno e Abi, associazione bancaria italiana. Obiettivo, contrastare la piaga sul territorio. Anche grazie a un’opera di sensibilizzazione e difesa per aziende, famiglie e studenti, il rapporto con la scuola aiuterà i giovani a diventare consapevoli del problema prima di entrare nel mondo del lavoro. Saranno definite le linee di intervento per agevolare l’accesso agli aiuti – anche economici – previsti per chi è caduto in trappola. Ci sono i fondi contro il prestito a strozzo e un’attività di microcredito finalizzata all’inclusione sociale e finanziaria delle fasce più fragili. "L’attuazione in Brianza dell’accordo quadro nazionale è un momento importante - spiega la prefetta, Patrizia Palmisani (nella foto) -. Insieme all’azione di contrasto portata avanti da magistratura e forze dell’ordine, la prevenzione e il sostegno alle vittime sono i capisaldi della lotta a un fenomeno spesso sommerso. Tra gli scopi dell’Osservatorio non c’è solo la promozione della legalità e la tutela dell’economia sana, ma anche la volontà di contribuire alle denunce, contrastando l’infiltrazione di organizzazioni criminali". Hanno aderito Libera, Vittime del dovere, Fondazione San Bernardino e Assimpredil Ance, Confimi Industria, Apa Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Unione Artigiani e Confidi territoriali. Bar.Cal.