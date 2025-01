Un patto civico renderà più vivo. San Giuseppe

Sarà un quartiere più attivo. È l’intento del patto di cittadinanza approvato dal Comune con la Consulta di San Carlo-San Giuseppe, che vuole portare dalla valorizzazione del Centro civico di via Silva, finora poco conosciuto dai residenti di zona. Si chiama “Luci sul quartiere: sport, cinema, musica e arte nelle strade di San Carlo e San Giuseppe“ l’ambizioso progetto finanziato per tre anni con 40mila euro e che vede come associazione capofila l’Asd Baita, dal 1974 faro sportivo del rione. "L’obiettivo è far vivere di più e con più partecipazione pubblica due luoghi di riferimento per la zona - commenta Sergio Visconti, segretario dell’Asd Baita e consigliere comunale di Monza attiva e solidale -, il Centro civico di via Silva a San Giuseppe, e a San Carlo il parco di via Pacinotti. Sono entrambi luoghi di grande potenzialità finora poca sfruttati". "Al parco si potranno organizzare i cineforum delle scuole che prevedono realizzazioni di cortometraggi - prosegue Visconti -, mentre al Centro civico si lavorerà per tenerlo più aperto, rendendolo luogo di studio e di svago, e per realizzarci eventi sportivi e culturali. Noi come Baita potremmo fare tornei di calcio per bambini nell’area esterna e poi si lavorerà per realizzare mostre e concerti. Hanno aderito al patto altre associazioni come Puppenfesten e Silvia Tremolada". Per ora il centro civico di via Silva è aperto solo il giovedì dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 13, ma grazie a un altro recente patto di collaborazione, cinque cittadine attive si impegneranno a tenerlo aperto almeno altre due mattine o pomeriggi a settimana.