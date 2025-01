Un patrimonio di libri e zone per lo studio nella chiesa panottica del Buon Pastore

Sarà la biblioteca nell’area del Buon Pastore l’obiettivo della giunta comunale entro i prossimi due anni e mezzo. Sarebbe la settima biblioteca della città (insieme a Civica, Cederna, Biblioteca dei ragazzi, San Rocco, San Gerardo e Triante). Sorgerà nella chiesa panottica e nel porticato, per cui ancora però il Comune non ha ottenuto ufficialmente l’affidamento, previsto nella seconda metà del 2025.

Per questo non si può parlare per ora di progetto, ma di volontà politica. "La chiesa sarà una biblioteca vera e propria con anche una conformazione caratteristica a cui sta pensando l’assessora alle biblioteche, Viviana Guidetti – anticipa l’assessore ai lavori pubblici, Marco Lamperti –, e poi ci sarà tutta quella parte perpendicolare che dalla chiesa va verso via Cavallotti che avrà, al piano superiore, una serie di sale lettura e studio per una superficie particolarmente rilevante". Quello sul Buon Pastore è un progetto ambizioso che prevede l’edificazione di tre palazzi residenziali e un restyling dell’intera area.

A.S.