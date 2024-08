Un “ombrello“ nuovo per i bimbi della materna

Da lunedì partono i lavori impiantistici e di adeguamento edilizio sulla scuola Pianeta Azzurro; in più la giunta ha dato il via libera al documento d’indirizzo alla progettazione (DIP), per riqualificare il tetto della Scuola dell’Infanzia “Cartoccino“ di via Poliziano, da anni afflitto da infiltrazioni. L’intervento alla scuola Cartoccino (400.000 euro) è inserito nel Piano Opere Pubbliche. Quando piove, l’acqua passa attraverso la copertura a causa dell’invecchiamento della guaina impermeabile. In passato sono già stati fatti interventi di impermealizzazione, ma senza risultato. Quindi, la copertura verrà rifatta totalmente fino alla realizzazione di un nuovo sistema di chiusura orizzontale. L’intervento, anche se programmato per l’autunno, assicurano i tecnici del Comune, non interferirà con le attività didattiche.

Dopo la copertura, è prevista un’altra serie di interventi agli impianti, da tempo richiesti da dirigente e comunità scolastica. Alla scuola dell’infanzia Pianeta Azzurro, invece, l’intervento è diviso in due lotti, di cui il primo prevede opere di natura edile e il secondo lavori impiantistici. I lavori di natura edile, con un quadro economico di 600.000 euro e un importo delle opere di 370.000, prevedono interventi di adeguamento strutturale prescritti dai vigili del fuoco e da Ats quali la sostituzione di tutta la pavimentazione, ritinteggiatura e creazione di un nuovo bagno. Il secondo lotto, (quadro economico 420.000 euro, importo delle opere 265.000 euro), riguarderà l’adeguamento dell’impianto termico e l’installazione di una nuova unità di trattamento dell’aria e di un sistema di rilevamento del fumo. I lavori inizieranno la prossima settimana e dureranno 6 mesi. "I due interventi - osserva l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti – restituiranno ai cittadini due importanti plessi scolastici finora soggetti a deterioramento strutturale, per l’età avanzata degli edifici".

Cristina Bertolini