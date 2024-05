Un mese tra visite guidate, laboratori creativi e caccia al tesoro in città

Sarà un mese di maggio ricco di eventi per tutti i gusti. Si parte domani alle 20.45 quando la biblioteca comunale Alda Merini di via Cantù ospiterà il gruppo di lettura su “Le memorie di Adriano“ di Marguerite Yourcenar. Spazio ai bambini nel parco di via Roma: sabato alle 10 spettacolo teatrale “Le storie del matto“, alle 16 e alle 17 il laboratorio con la creta “La forma delle emozioni“. Domenica alle 16 e alle 17 “Guerrilla gardening“, laboratorio con i semi. Iscrizioni: progetti.stripes@pedagogia.it. Sempre domenica, per l’edizione primaverile di Ville aperte in Brianza, si potrà visitare Villa Zari grazie ai volontari dell’associazione Il Baule Verde. Si torna in biblioteca lunedì per “Quante lingue in biblioteca“, storie multilingue per bambini dai 4 agli 8 anni con la collaborazione del Cpia Monza Brianza. Mercoledì 8 sarà ancora la struttura di via Cantù ad accogliere dalle 16.30 alle 17.45 il laboratorio gratuito con materiali di scarto, mentre alle 17.30 presentazione della mostra “Retrospettiva di un reato“, opere e immagini legate al lavoro svolto con ragazzi autori di reato. Sabato 11 alle 16 giochi da tavolo per ragazze dagli 11 ai 17 anni. Alle 16.30 il “Laboratorio piccoli scienziati“ per bambini dai 6 ai 10 anni. E ancora domenica 12 alle 21 il palazzo comunale di piazza Biraghi ospiterà il concerto acustico di Sarah Stride e Nadio Marenco. Il bar Vittoria di via Europa farà da cornice venerdì 17 alle 19 al degustalibri. Sabato 18 alle 15 dal parco di via Roma partirà la caccia al tesoro per le vie della città. A seguire l’installazione della casetta bookcrossing. Dalle 14.30 alle 18.30 infopoint sui rischi naturali con giochi per bambini in occasione del 25° del Gruppo comunale di protezione civile. Venerdì 24 alle 21 in via Leonardo da Vinci tributo a Battisti con Battistiband. Sabato 25 “Storie sotto l’albero“ alle 15.30 nel parco comunale e mercoledì 29 l’apericena con delitto al Pregi Lounge Bar di via Bonaparte.

Veronica Todaro