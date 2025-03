Un menestrello moderno e il fascino femminile nel cuore del Medioevo

Un viaggio affascinante nel cuore del Medioevo con musica, immagini e parole. Un concerto multimediale che intreccia storia, poesia, aneddoti, proiezioni video e brani suonati dal vivo, per raccontare un universo femminile fatto di principesse, gentildonne, badesse e contadine, così come emergono dai versi e dalle narrazioni di trovatori e novellieri. È la lezione-spettacolo “La bionda treccia - Musica, amori e passioni della donna medievale“, che verrà proposta oggi alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire sul palco di via Giovanni da Sovico sarà il musicista e narratore Maurizio Padovan (foto). L’ingresso è libero. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. L’omaggio al mondo femminile proseguirà sabato e domenica con il doppio evento “Donna fuori dal tempo, fuori misura, fuori dal coro“ organizzato dalla Pro Loco in Galleria Frette: qui si potranno scoprire le installazioni realizzate a maglia e uncinetto che ricreano il mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie“, mentre domenica alle 15.30 si potrà assistere alla performance teatrale “Cos’è la vita, se non un sogno?“, con l’attrice Vincenza Pastore e i suoi allievi.

F.L.