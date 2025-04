Un impiegato contabile in società del Terzo settore

Si cerca un impiegato amministrativo contabile per media azienda del Terzo settore a Monza da inserire all’interno dell’ufficio amministrazione per interfaccia, oltre che con il proprio team di 3 persone, nella gestione quotidiana amministrativo/contabile, anche con la direzione generale e con gli organi di controllo per la predisposizione di report e chiusure e la parte operativa per gli acquisti.

Si offre un percorso di costante crescita professionale, da condividere in sede di assunzione, al fine di portare il candidato alla mansione di responsabile amministrativo. Attività previste: registrazione di prima nota contabile, fatturazione attiva e passiva, predisposizione bilancio, adempimenti amministrativi.

Si richiede pregressa esperienza in ufficio contabile, diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche, buon utilizzo di Excel e inglese buono. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Zucchetti Infinity.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato 12 mesi con modifica a tempo indeterminato, full time. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 33FEB252.