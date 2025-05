Un gesto che fa la differenza. Ecco la raccolta di cibo per sfamare le colonie feline

Un’occasione per fare del bene. Si è svolta ieri, al supermercato per animali OasiPet di Albiate, la raccolta di cibo per gatti organizzata da Enpa Monza con l’obiettivo di sfamare le colonie feline della zona. Le colonie feline sono seguite ogni giorno dai tutori e i gatti vengono censiti e sterilizzati dall’Enpa per poi essere reinseriti nel loro habitat naturale come previsto dalla legge.

In questo modo i mici possono restare in un ambiente al quale sono abituati senza subire traumi, evitando però che possano nascere nuovi cuccioli che comporterebbero una difficoltà di gestione. Un’eccessiva prolificazione comporterebbe infatti un maggiore bisogno di cibo e cure veterinarie. I donatori hanno acquistato cibo per gatti, preferibilmente in umido di media qualità in lattine da 400 grammi. Accettate anche le bustine in umido da 85 grammi o 100 grammi, adatte a sfamare anche i gatti più piccoli e quelli più anziani. Una volta completato l’acquisto, gli amici degli animali hanno consegnato il cibo al banco Enpa allestito all’interno del negozio di Albiate.

Come piccolo segno di ringraziamento, il donatore ha ricevuto una delle 24 figurine in formato polaroid, tutte diverse e ognuna con una fotografia di alcuni dei gatti che beneficeranno del progetto. Da non perdere anche i prossimi appuntamenti con la raccolta degli alimenti per gatti, che saranno sabato 14 giugno e sabato 5 luglio sempre al supermercato OasiPet di Albiate.

V.M.