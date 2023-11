Un genio, il suo padrone innamorato e le canzoni degli anni Sessanta

Venerdì appuntamento con il musical al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV. Alle 21 andrà in scena “Minerva e i tre desideri“, una produzione Teatro Ideal di Varedo, la commedia di Lucio Leone per la regia di Simone De Rose. La storia è quella di un genio imprevedibile, che è comodamente alloggiato in un vecchio mangiadischi diventato una sorta di capsula del tempo in cui tutto è rimasto fermo a parecchi decenni fa. Ma perché si chiamano geni? E che può succedere al suo padrone alle prese con una ex della quale è ancora innamorato e che vorrebbe riconquistare (ma che non vuole più saperne di lui) se, come è risaputo, un genio non può assolutamente far innamorare qualcuno contro il suo volere? Sono tutte domande che troveranno risposta assistendo a questo juke-box musical in cui l’intera, allegra e spumeggiante colonna sonora abbraccia i più grandi successi della musica italiana degli anni Sessanta. L’ingresso è libero. Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 0362-511228265, eventi@comune.bovisiomasciago.mb.it.

V.T.