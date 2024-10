Un galà di magia a fin di bene per la Caritas

Uno spettacolo di magia per sostenere la Caritas. Il Nuovo apre le porte alla solidarietà, sul palco il 12 ottobre alle 16, “Arcore Magic Show“. Un appuntamento pensato per stupire genitori e figli, protagonisti straordinari talenti che si esibiranno per far conoscere il lavoro dei volontari sul territorio e contribuire a alla raccolta fondi lanciata dall’organizzazione per aiutare chi è in difficoltà. Tanti gli illusionisti: Tornado, il mago Lele, il mago Tittix, Anna Tempesta, Chiara Sander&Mozzarello, Mirco Menegatti, Emanuela, Francesco Illusionist. L’intero ricavato dell’iniziativa andrà all’ente. I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma trustmeup.com e costano 5 euro per bambini fino a 10 anni, 10 per gli altri e 50 per Vip e autorità. Per entrare chi comprerà l’ingresso on-line deve portare la ricevuta con sé.

Bar.Cal.