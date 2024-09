Un festival per scoprire tutti i segreti dell’Oriente

Tre giorni di immersione nelle culture orientali, tra spiritualità, musica, tradizioni millenarie, colori, sapori e danze. Un viaggio esotico che è allo stesso tempo un percorso alla scoperta di sé e di strade diverse verso il benessere. Un weekend fatto di laboratori, esibizioni, incontri, workshop, mercatini, arte e creatività. Tutto questo sarà “Oriente Day - Il festival di mente, corpo e spirito“ che si terrà da domani a domenica negli spazi di Cascina Costa Alta a Biassono, all’interno del Parco di Monza. Domani dalle 14, sabato e domenica dalle 10 e fino a sera, si potranno scoprire da vicino le tante facce dell’Oriente, antiche e contemporanee, fra concerti, esibizioni di danza, pratiche meditative, trattamenti, conferenze tematiche, laboratori per i bambini, spazi dedicati all’arte, un bazar di artigianato orientale ed etnico e gli stand dell’oriental street food. Tra gli appuntamenti di venerdì ci saranno workshop di mindfulness e consapevolezza e di auto-ipnosi regressiva, incontri su tarocchi e numerologia.

Sabato momenti dedicati allo yoga per liberare la mente dallo stress, alle tecniche di respirazione e alla meditazione; workshop di sperimentazione ludico-vocale, introduzioni alla tradizione vedica e himalayana, pratiche di rilassamento, meditazioni con le campane tibetane, danzaterapia e shiatsu. E ancora, introduzioni allo sciamanesimo, scoprendone origini, evoluzioni e tecniche; esibizioni di drum circle, il cerchio di percussioni; spettacoli di trance dance e il pop mistico di Flam Boy. Per i più piccoli laboratori in cui giocare col corpo. Domenica nuovamente pratiche di yoga e di respirazione, una meditazione body scan, sequenze di shiatsu, scrittura creativa con le carte dei tarocchi, esibizioni di danza del ventre e danze etniche, concerti di flauto bansuri. Ingresso a offerta libera, prenotazione delle attività attraverso il sito www.orienteday.com.

Fabio Luongo