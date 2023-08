Un esercito da 1.500 pasti L’invasione dei Food Truck

Al Gp d’Italia in pole position l’offerta food & beverage targata Street food national league (Sfnl) Ristogest: saranno 22 le aree complessivamente allestite con postazioni F&B, nelle quali saranno presenti 73 Food Truck che proporranno le migliori tradizioni nazionali e rivisitazioni di specialità internazionali.

Per la prima volta saranno presenti anche 15 Format esclusivi Sfnl con cucine a terra per l’offerta di pizza, pasta, carne, arrosticini, piadine, porchetta, ciascuno dei quali potrà erogare fino a 1.500 pasti al giorno, in 15 cucine con oltre 500 operatori sul campo, più di 200 punti cassa in cui sarà possibile pagare cash e con carte, ai quali si aggiungono altre 36 casse automatiche nelle vending machine per acquisti rapidi.

Il servizio comincia in anticipo nella fan zone da giovedì 31 agosto. Saranno utilizzati bicchieri, posate, piatti, tovaglioli riciclati, riciclabili o compostabili al 100%.

"Il GP di Monza - commenta l’amministratore Luca Locatelli - è per il nostro Paese un evento sportivo di grandissimo richiamo internazionale. Per noi di Ristogest, realtà imprenditoriale del territorio brianzolo, è una spinta a fare ancora di più del nostro meglio, per contribuire alla perfetta riuscita della manifestazione".

C.B.