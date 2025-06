Muore parcheggiando il quad nuovo. Addio all’imprenditore Giacomo Sanelli

PREMANA (Lecco)

Stava tornando a casa in sella al suo nuovo quad, ma a casa non c’è mai arrivato. Giacomo Sanelli, 60 anni, tra gli eredi della dinastia dell’omonimo marchio di coltelli famoso nel mondo, è precipitato in una scarpata per una ventina di metri. L’incidente è successo nella serata di ieri, a Premana, in centro paese. Il 60enne aveva acquistato il quad da pochi giorni e doveva ancora prendere dimestichezza con il quadriciclo da fuoristrada. Stava percorrendo via Roma, la strada centrale e principale del paese montano della Valvarrone. Stava parcheggiando, ma ha sbagliato manovra ed è finito in una scarpata sotto la strada, un salto di almeno una ventina di metri. Il pesante mezzo di grossa cilindrata lo ha trascinato di sotto, ribaltandosi più volte. Dalla base di Villa Guardia a Como sono immediatamente decollati i sanitari dell’eliambulanza di Areu, preceduti dai volontari della Croce rossa di Premana, i primi ad arrivare sul posto. Il 60enne all’arrivo dei soccorritori era già morto, ucciso verosimilmente sul colpo per i gravi traumi riportati nell’incidente. Sono intervenuti pure i vigili del fuoco. I carabinieri hanno circoscritto l’area per svolgere tutti gli accertamenti del caso, sebbene sembri certo che la vittima, molto conosciuta, abbia compiuto tutto da sola e che si sia trattato di un incidente di guida. Alla scena hanno infatti assistito molti testimoni. Daniele De Salvo