"Un disastro economico e ambientale"

"Un disastro economico per i lombardi, ogni mese in fumo un milione di euro di interessi da pagare alle banche".

Lo dice la consigliera regionale del M5S Paola Pizzighini (nella foto), presente all’audizione di Apl. "Pedemontana, negli ultimi 12 mesi, non è avanzata nemmeno di un metro e pertanto la clausola di revisione prezzi dovrebbe avere un impatto limitato sul conto economico dell’opera più cara e inutile del mondo", continua la consigliera. "Abbiamo audito dalla società che nell’anno 2022 gli oneri finanziari correlati alle tratte in esercizio superano i 10 milioni di euro, stessa cifra per le tratte ancora da costruire. C’è poi il problema dei costi esorbitanti del progetto: l’autostrada più costosa nella storia d’Italia in fase di costruzione. In fase di esercizio è la più cara per il pedaggio. Come sappiamo, purtroppo, la recente impennata nei prezzi delle materie prime e dell’energia, solo marginalmente oggi superata, ha causato un forte aggravio nei costi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, compresa Pedemontana. Ciò ha determinato una revisione dei costi di finanziamento dell’opera, su cui sarebbe utile fare chiarezza per capire quali siano le coperture finanziarie già individuate, e quali invece quelle ancora da individuare, stimate unicamente, cito letteralmente dalle slide di Pedemontana, in maniera teorica. E così prosegue la storia infinita di questo progetto che nasce nel 2005 con l’approvazione del Ministero. Pedemontana è un progetto molto impattante sul territorio a partire dall’enorme consumo di suolo, che ha scontato fortissimi ritardi nelle opere di realizzazione negli ultimi anni, con conseguente lievitazione dei costi finali".

M.Guz.