Un corridoio sicuro fra i parchi. Ecco il “Sentierone“ da 7 chilometri

È stato firmato mercoledì il protocollo d’intesa per la realizzazione del “Sentierone“, un percorso ciclopedonale per arrivare fino a Monza in totale sicurezza. Su iniziativa del Parco Grubrìa, il parco nato nel 2019 dall’aggregazione di due parchi locali di interesse sovracomunale Parco Grugnotorto Villoresi e Parco della Brianza Centrale, sarà realizzato nei prossimi anni un nuovo cammino di circa sette chilometri che permetterà di andare a piedi o in bicicletta attraverso percorsi quasi sempre liberi dalle auto. Un nuovo collegamento est-ovest tra le aree verdi dei comuni di Paderno Dugnano, Nova Milanese e Muggiò che migliorerà la fruibilità del Parco sovracomunale.

Il nome “Sentierone“ ricorda una vecchia strada campestre che collegava storicamente queste località. Due giorni fa nella sede del Parco che si trova presso il palazzo comunale a Nova Milanese, Ezio Casati, sindaco di Paderno Dugnano, Fabrizio Pagani primo cittadino di Nova Milanese, Maria Fiorito di Muggiò con il presidente del Grubrìa, Arturo Lanzani hanno firmato un protocollo d’intesa che impegna gli enti alla realizzazione di questo nuovo percorso che permetterà di collegare la zona del Lago Nord di Paderno Dugnano, la Piana del Novale a Nova Milanese, il Parco Superga a Muggiò per poi raggiungere, attraverso l’alzaia del Villoresi, il Parco di Monza.

I lavori previsti saranno svolti dai singoli enti nei prossimi due anni, in modo autonomo ma col coordinamento del Grubrìa per garantire un percorso unitario e fruibile da parte di tutti. Il Parco Grubrìa realizzerà un nuovo ponte sulla Roggia San Martino, tra Nova Milanese e Muggiò, per permettere di superare il secondario del Villoresi. I Comuni realizzeranno i tratti di percorso nei rispettivi territori. Il superamento della via Garibaldi a Nova Milanese sarà risolto nell’ambito dei lavori in corso per la metrotranvia. Tutti i lavori termineranno entro il 2025.