Un concerto mitteleuropeo con il piano di Alexander Gadjiev

Musiche di Liszt, Chopin e Mussorgsky eseguite con maestria da un pianista di fama internazionale, figlio della cultura mitteleuropea. Giovedì alle 20.30 nella Basilica di Agliate si terrà il concerto pianistico di Alexander Gadjiev, artista di primo piano che proporrà un programma composto da “Funérailles“ di Franz Liszt, dalla “Polonaise Héroique“ e dalle “Tre mazurche“ di Fryderyk Chopin, dalla “Fantasia sopra un ostinato“ di John Corigliano e dalla suite “Quadri di un’esposizione“ di Modest Mussorgsky. L’evento è organizzato dall’Istituto scolastico Don Gnocchi in collaborazione col Comune. Figlio di musicisti e insegnanti di pianoforte, Gadjiev è originario di Gorizia, crocevia di popoli, culture e lingue nel suo essere città di confine italo-slovena. Tutti questi elementi hanno influito sulla sua capacità riconosciuta di assorbire, elaborare e fare propri stili e linguaggi musicali diversi, rimodellandoli in modo originale. Vincitore di diversi concorsi pianistici, Gadjiev ha ottenuto riconoscimenti di primo piano anche al prestigioso Concorso internazionale Chopin di Varsavia. Ha suonato in alcuni dei principali festival e sale da concerto in Europa, Asia, Stati Uniti e Australia; ha collaborato con varie orchestre come la Bbc Concert Orchestra, la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro La Fenice e quella della Konzerthaus di Berlino, le sinfoniche di Kyoto, Praga e Gerusalemme, oltre a essersi esibito al Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta.

Nel 2018 ha debuttato su disco con un album dedicato a Liszt e Schumann, mentre il suo ultimo lavoro contiene composizioni di Alexander e Nikolai Tcherepnin e Prokofiev. Prenotazioni su www.liceodongnocchi.eu.

Fabio Luongo