Un cantastorie giramondo per i bambini

Un cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa sempre in aria, e che scenderà sulla terra a raccontare storie, aiutato dalla sua più cara amica, una fisarmonica regalatagli dal nonno. È lo spettacolo per bambini “Le storie del matto“, che verrà portato in scena sabato alle 15 nel chiostro dei Musei Civici di Monza, interpretato da Matteo Curatella. Ingresso gratuito. Domenica alle 16.30, invece, nell’auditorium della biblioteca di Vimercate la rassegna di teatro per bambini “Piccino Picciò“ vedrà gli attori della compagnia delleAli Teatro impegnati nello spettacolo intitolato “Bianco come la neve“ (foto), su desideri e le attese, della neve, delle vacanze, di un aeroplano che deve sbucare dalle nuvole. Biglietto d’ingresso 7 euro, prenotazione obbligatoria su www.delleali.it.

F.L.