Un bilancio da quasi 4 milioni. Servizi sociali e cantieri aperti

Sì al consuntivo 2024, in aula a Usmate sono stati approvati i conti dell’anno scorso: 3,9 milioni il risultato complessivo. Le uscite più rilevanti, 1,8 milioni per i servizi sociali, 1,2 milioni per la sostenibilità e 1,8 per il personale.

"Nel 2024 abbiamo anche fatto lavori per quasi 2 milioni – spiega il vicesindaco Mario Sacchi con delega al Bilancio –. La maggior parte spesi per il restyling di strade, piste ciclabili e marciapiedi oltre alla sistemazione di altri immobili, scuole in particolare".

Altri 260mila euro sono serviti per interventi sugli impianti sportivi "segno – aggiunge Sacchi – di come ogni anno programmiamo ed effettuiamo opere per rendere sempre efficiente e sicuro il territorio". L’amministrazione attingerà all’avanzo di 705mila euro per finanziare la sistemazione di strade e del patrimonio immobiliare in programma quest’anno, un investimento da 586mila euro. La Giunta pensa già ai nuovi cantieri, 300mila euro dell’oltre mezzo milione messo sul piatto serviranno per asfaltare le vie più ammalorate; 74mila euro, invece, andranno al recupero di Cascina Corrada, 50mila alla riapertura della Casa Famiglia, 38mila ai ritocchi degli edifici comunali, 30mila euro per la riparazione e la sostituzione di alcune caldaie in diversi immobili di proprietà, 25mila per l’arredo urbano e 20mila euro per gli impianti sportivi, oltre ad altri capitoli con cifre minori.

"Con questi investimenti – sottolinea la sindaca Lisa Mandelli – confermiamo i nostri punti fermi, che caratterizzano anche questo mandato: cura del territorio e attenzione per le persone che lo vivono".

Da qui la scelta di intervenire ancora "sul verde, sui marciapiedi e in tutti quei punti che hanno bisogno di essere aggiornati".

Bar.Cal.