Un biglietto da 1 milione di euro. Il bacio fortunato del 10eLotto

La Dea Bendata e il 10eLotto regalano una vincita eccezionale da un milione di euro a Carate Brianza. Succede al Cafè Retrò di via Enrico Toti 19 gestito da Stefania Urrata e dalla sua famiglia. Ieri sul proprio profilo Facebook, i titolari festeggiavano con queste parole: "Oggi abbiamo cambiato la vita di un nostro affezionato cliente per sempre... con un semplice click. È un’emozione fortissima e una sensazione meravigliosa!!!". E ancora: "Auguri a tutti i nostri clienti e a chi ci segue con tanto affetto, da tanti anni. Vi assicuriamo che è assolutamente ricambiato". E dopo una sfilza di cuoricini, "abbiamo iniziato il 2024 con un botto, ma non vogliamo fermarci qui. Chi sarà il prossimo vincitore? Vi vogliamo bene, la vostra felicità è anche la nostra". Nel concorso dello scorso 4 gennaio il 10eLotto ha regalato la super vincita da 1 milione con una schedina di soli sei euro giocata in modalità frequente che ha centrato un 9 Doppio Oro. Ebbene, spendendo solo 6 euro il fortunato ha ottenuto l’incredibile vincita. A diffondere la notizia è stata Agipronews.

Le vincite, pochi giorni fa, nel Vimercatese avevano portato due biglietti fortunati da 20mila euro della Lotteria Italia: in questo caso i tagliandi erano stati venduti a Cavenago e ad Arcore.