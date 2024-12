Un bicchiere di vin brulé e un piatto di buseca scaldano la sera della Vigilia in piazza della chiesa

Una vecchia tradizione richiamata in vita per festeggiare tutti assieme l’arrivo del Natale con i sapori tipici della Brianza. È l’iniziativa “La buseca de Natal“, organizzata dal Comune di Sovico per martedì: dalle 18.30 alle 20.30, in piazza della chiesa ci sarà una distribuzione gratuita di trippa e vin brulé, riprendendo una vecchia tradizione ormai persa nel tempo. A Vedano, invece, sempre martedì si terrà l’ormai classico “Natale in piazza“ promosso da Comune e Avis locale: a mezzanotte, in largo Repubblica, davanti al municipio, distribuzione di tè, cioccolata e vin brulé accompagnati da panettone e pandoro per festeggiare assieme lo scoccare del Natale.