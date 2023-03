Ubriaco in Bmw inseguito da una Panda

Un idraulico di 34 anni di Triuggio, mentre transitava in Bmw da Besana, non si è fermato all’alt dei carabinieri. La Fiat Panda dei carabinieri ha preso a inseguirlo. Dopo diversi chilometri, il fuggitivo si è fermato a Triuggio. Lì i militari hanno notato che l’uomo manifestava i segni dell’abuso da alcol, dall’andatura barcollante e un eloquio fatto di frasi sconnesse e biascicate. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di quasi 2,5 gl ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Per l’uomo sono scattati il ritiro della patente, il fermo amministrativo del veicolo e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Son.Ron.