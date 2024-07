Ubriaco fugge in macchina e aggredisce i vigili

Guidava a zig zag, per questo si è visto intimare l’alt dalla polizia locale, ma anziché fermarsi si è dato alla fuga costringendo gli agenti a un inseguimento di 3 km, fino a quando lo hanno bloccato trovandolo ubriaco. È successo qualche sera fa in via I maggio, verso le 21.10 quando una pattuglia della polizia locale di Limbiate intimava l’alt a un veicolo che procedeva a velocità elevata, zigzagando e invadendo la corsia di marcia opposta. Il conducente, in evidente stato di alterazione psico-fisica, inveiva contro gli agenti per poi ripartire dandosi alla fuga ad alta velocità per poi essere bloccato in via del Lavoro. L’uomo opponeva resistenza minacciando gli agenti che riuscivano a immobilizzarlo: era in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,44 g/lt. Italiano di 41 anni, residente a Cesate, è stato denunciato per violenza, resistenza, minaccia e guida in stato di ebbrezza e sanzionato con ritiro della patente.

Ga.Bass.