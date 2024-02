Ubriaco contro un muro: era ricercato per estorsione

Servizio di controllo del territorio coordinato, durante il weekend, da parte delle Compagnie carabinieri di Desio e Seregno. A Seregno, un 32enne marocchino senza fissa dimora è stato rintracciato all’interno di un edificio abbandonato in via Buonarroti. Privo di documenti e di permesso di soggiorno è stato denunciato e avviato verso l’espulsione. Un 43enne è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza. Per lui, patente ritirata e fermo amministrativo del veicolo. Nell’arco dello stesso servizio, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura due italiani: un 35enne di Triuggio e un 20enne di Meda, trovati in possesso di cocaina e di hashish per uso personale. A Besana Brianza, i militari sono intervenuti in uno stabile disabitato in fase di ristrutturazione, al cui interno hanno trovato 5 ragazzi tra i 15 e 16 anni.

Qui hanno trovato due bilancini elettronici di precisione, posti sotto sequestro. I giovani, tutti identificati, sono stati affidati ai rispettivi genitori. A Limbiate, i carabinieri della sezione Radiomobile, durante un controllo alla circolazione stradale in un’area già nota per essere stata frequentata da spacciatori, hanno intimato l’alt a una Opel Astra, sottoponendo a controllo il conducente e i due passeggeri. Tra di loro, un marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione. A Seveso, a seguito di richiesta al 112 effettuata la notte di domenica da parte di due giovani del posto che segnalavano di essere seguiti a piedi da uno sconosciuto, è stato fermato e identificato un egiziano 26enne, risultato sprovvisto di documenti di identità e di permesso di soggiorno. L’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per la violazione delle norme sull’immigrazione e sono state avviate le procedure per la sua espulsione. A Giussano, è stato arrestato un 37enne albanese, destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di 1 anno e 5 mesi per una estorsione commessa nel 2012. I carabinieri, intervenuti alle 5 del mattino in via Puccini a seguito di un sinistro stradale, hanno inizialmente accertato che un uomo era stato soccorso dai sanitari del 118 in stato di incoscienza indotto da abuso di alcolici, poco distante dal luogo in cui un’autovettura Mercedes classe B era andata a sbattere contro il muro di un’abitazione privata.

Una volta dimesso dall’ospedale, i carabinieri lo hanno condotto in caserma e hanno verificato che, con generalità diverse da quelle fornite, era destinatario del provvedimento, al quale si era finora sottratto. Sottoposto a perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di un coltello e pertanto denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Alessandro Crisafulli