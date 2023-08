Ubriaco al volante a Cornate d'Adda: locali fuorilegge multati

Non rispettano le norme di sicurezza - mancano gli estintori e le luci d’emergenza da seguire in caso di incendio -, due bar multati dai carabinieri. Uno a Busnago, l’altro a Cornate. Nuovi controlli sulla movida nel Vimercatese, insieme ai militari, polizia locale e vigili del fuoco di Monza in azione su tutto il territorio. Un centinaio le persone fermate, oltre a 12 macchine, tre gli esercizi commerciali passati allo scanner, due dei quali fuori regola. All’interno dei locali sono stati trovati anche clienti che avevano alzato il gomito: per un 56enne e un 49enne entrambi di origini romene, è scattata la segnalazione per ubriachezza in luogo pubblico. Mentre a un 55enne brianzolo trovato ubriaco al volante è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. I due titolari dei locali, invece, dovranno sistemare le mancanze e presentare ai pompieri i documenti della valutazione rischi e quella che comprovi l’aggiornamento e la conformità dei sistemi di protezione del personale.

Bar.Cal.