Tutti pazzi per il musical. Pinocchio e il Piccolo Principe alla scoperta della mente

Appuntamento con il musical benefico al teatro Manzoni di Monza. L’associazione Paolo Zorzi per le neuroscienze e la Cooperativa sociale “Il Granello Don Luigi Monza“ propongono “Tutti pazzi per il musical“ (domenica 26). L’ingresso è gratuito su prenotazione e le offerte andranno a finanziare progetti per la ricerca scientifica in ambito neurologico e neuropsichiatrico dell’Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta e Irccs Fondazione Don Gnocchi, i due enti di cui l’Associazione è storica sostenitrice. In scena un centinaio di ragazzi disabili de “Il Granello“ che si esibiranno in un medley di celebri musical, da Pinocchio al Piccolo Principe, Grease e The Greatest Show Man. Per prenotazioni: tel. 039-5783469; 3510979511; info@associazionepaolozorzi.it. Già a febbraio 2023, avevano portato in tournée in Lombardia lo spettacolo “Questo sono io“ con grande successo di pubblico.

L’associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze, con sede operativa in via San Martino a Monza, nasce nel 1985. Da 40 anni raccoglie fondi per promuovere studi mirati all’integrazione tra ricerca di base e attività clinica, in accordo con le finalità di Istituzioni di ricovero e cura a carattere scientifico come il Besta e il Don Gnocchi. I progetti riguardano le malattie neurologiche croniche accomunate dall’essere potenzialmente invalidanti e che richiedono approcci terapeutici innovativi: epilessia dell’età infantile ed adulta, tumori cerebrali, disordini del movimento (distonie) ad esordio infantile, disturbi del neurosviluppo.

La Cooperativa Sociale “Il Granello - don Luigi Monza“ nasce a Cislago nel 1987, affondando le proprie radici nell’esperienza cattolica, secondo i principi della promozione del valore della persona e del suo inserimento sociale nel rispetto della sua unicità. La cooperativa svolge attività di formazione socio-educativa di inserimento lavorativo di ragazzi e adulti con disabilità fisiche e psichiche. La struttura si compone di 17 unità operative e conta più di 300 utenti.