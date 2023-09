Tutti in sella a caccia di Frattarola. L’asso del Trial punta al 14esimo titolo

I migliori piloti di trial d’Italia si sfidano oggi a Lazzate nella seconda giornata dell’ultima prova valida per l’assegnazione dei titoli del Campionato Italiano outdoor. A sfidarsi nella classe regina, la Tr1, ci sono Matteo Grattarola (Beta) che punta al quattordicesimo titolo italiano Trial Outdoor in carriera, fronteggiando la concorrenza dei suoi due compagni di squadra al Trial delle Nazioni 2023: Luca Petrella (GasGas) e Gianluca Tournour (Sherco), a loro volta artefici del terzo posto della Maglia Azzurra all’evento svoltosi recentemente ad Auron.

Puntano a ben figurare nell’élite della serie tricolore anche i giovani Mattia Spreafico (Vertigo) e Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) così come il Campione TR2 uscente Stefano Garnero (Team Trrs Italia Nils). Nella Tr2, sfida aperta per il titolo nelle due giornate di gara tra il giovane capo-classifica Francesco Titli (Team Trrs Italia Nils), Gabriele Saleri (Beta Team 3D), Francesco Cabrini (Vertigo) e Luca Corvi (GasGas). Con una sola giornata di gara prevista, sarà una domenica decisiva nelle classi Tr3, Open e Tr4. In gara nell’appuntamento conclusivo di stagione ospitato a Lazzate anche le categorie Femminile, che ha riscontrato negli ultimi anni una crescita importantissima e che vede oggi la diciassettenne Andrea Sofia Rabino (Beta) a un passo dalla conquista del terzo titolo tricolore consecutivo, e le diverse categorie Mini, dove si daranno battaglia gli astri nascenti di questa disciplina, per una giornata che si annuncia ricca di emozioni, sotto la regia del Moto Club Lazzate, al lavoro da giorni per garantire la migliore accoglienza ai team che hanno iniziato ad arrivare a Lazzate già da giovedì scorso per la doppia giornata di gare iniziata ieri. Il quartier generale dell’evento è allestito in via Laratta (zona scuole) dove è presente il paddock e la partenza. Le zone di gara invece sono allestite all’interno del Campo scuola trial “Cesarino Monti” in via Carducci. Le gare di oggi avranno inizio alle 8,.30 e si concluderanno verso le 16.30. Funzionerà anche un servizio ristoro per tutti i presenti. Al termine delle gare è prevista la premiazione finale con l’assegnazione dei titoli tricolore.

Gabriele Bassani