Tutti al ritmo New Wave. Notte speciale al The Bank: arrivano gli Oneiros Way

Le sonorità hawaiane dell’ukulele, la dance britannica, le risate e la comicità graffiante della stand-up comedy. Ma anche la new wave, tra elettronica e sound dark anni ‘80, e il rock. Sono i concerti e le iniziative che animeranno questa settimana circoli, teatri e club della Brianza.

Al Tambourine di Seregno gli eventi cominceranno mercoledì alle 21.30 con un “Laboratorio gratuito integrato di ukulele“ rivolto soprattutto ai più giovani. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora il circolo di via Carlo Tenca ospiterà un nuovo appuntamento del Comedyficio guidato da Alessio Parenti: ad alternarsi in scena saranno Rubes Piccinelli, comico e cabarettista noto per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado; Luca Anselmi e il Professor Jarillà, altro volto Mediaset. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato, sempre dalle 21.30, toccherà alla musica con Nimanì e con l’evento “Brianza Garage“, una serata dance in cui si mescoleranno generi e ritmi dell’universo musicale britannico mixati con il sound italiano. Ingresso 3 euro con tessera Arci.

Al The Bank di Monza, invece, giovedì alle 21 ci si potrà immergere nelle sonorità anni ‘80 con la “New Wave Night“, una nuova rassegna di concerti dedicati alla musica new wave e alle sonorità dark. In questo caso ad aprire il concerto saranno gli Oneiros Way, duo milanese che si muove tra dream pop ed elettronica: formati da Regina alla voce, al piano e ai sintetizzatori e da Claudio alla voce, alla chitarra, alla drum machine e ai synth, sono influenzati dall’immaginario cinematografico e hanno un sound in cui si intersecano darkwave, pop, synth-pop, elettronica e sperimentazioni che guardano anche al rock psichedelico. Dopo di loro il palco di viale Lombardia sarà tutto per i Sun’s Spectrum, duo synth wave composto da Daniele Iannacone a tastiere e programmazioni e da Livio Caenazzo a chitarra e voce.

Venerdì alle 21 si cambierà completamente genere con il trio acustico dei No-Xs Trio, che proporrà brani pop e pop-rock italiani e internazionali degli anni ‘80, ‘90 e Duemila in versione unplugged, mentre sabato alla stessa ora ci sarà il pop rock dei V.Art-Vizio Acoustic Rock Trio. Rock che sarà protagonista sabato alle 21 anche sul palco del teatro OppArt di Sovico con un concerto della Mauro Pina Band.