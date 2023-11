Tutti al buio, mancano i lampioni. L’appalto nel cassetto da due anni

L’illuminazione pubblica a Solaro continua a essere un problema serio, lamentato più volte e in più occasioni dai cittadini, anche in zone del centro. Ci sono numerosi lampioni spenti e o mancanti, perché danneggiati, rimossi e mai più sostituiti. Con l’introduzione dell’ora solare e quindi con il buio che avvolge il paese già nel tardo pomeriggio, il problema torna a farsi sentire. La lista Lega Centrodestra Solaro ha denunciato con un nuovo post sulla propria pagina la situazione del Parco Vita, che alle 20 risulta completamente buio e per questo, di fatto, impraticabile: "Voi vi fidereste a fare un giro al suo interno? Ennesimo problema tecnico?" si chiedono dal gruppo d’opposizione. Altri cittadini segnalano situazioni analoghe in via I Maggio e via Drizza, dove diversi lampioni risultano spenti da tempo. C’è poi il caso di via Borromeo, a pochi passi dalla Villa Comunale, dove uno dei lampioni è stato rimosso ormai da diverse settimane in seguito a un danneggiamento ma mai sostituito, con la presenza dei cavi di alimentazione sporgenti dal sottosuolo e isolati da alcune transenne provvisorie. Ma segnalazioni arrivano dalla via Cavour, una delle vie più trafficate del paese, o dalla via Tasso, tra le più popolate. È emerso in più occasioni che si tratta di impianti molto vecchi, malandati e che richiedono costante manutenzione. Per questo motivo si è pensato a un piano di assegnazione del servizio tramite project financing, di cui già si erano mossi i primi passi nel precedente mandato amministrativo ed era stato poi ripreso nell’ottobre del 2021 con l’approvazione in giunta dell’intervento di riqualificazione e successiva gestione in partenariato pubblico privato degli impianti di illuminazione pubblica. "Il progetto - si spiegava in una nota del 2021 - riguarderà tutti gli oltre 2.000 punti luce del territorio, la maggior parte da trasformare o rinnovare in illuminazione a led di ultima generazione". Al momento però la situazione continua ad essere critica, anzi buia.