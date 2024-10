Tutti a teatro contro i tumori cerebrali

Insieme per la ricerca. L’Associazione italiana tumori cerebrali (Aitc) e Irccs San Gerardo propongono una serata di divertimento a scopo benefico. Appuntamento oggi sul palco del Teatro Manzoni con il quartetto Arceus e Raul Cremona L’intento è molteplice: far divertire, sensibilizzare e porre l’attenzione sugli effetti neurologici di certi comportamenti, soprattutto tra i più giovani celebrando la Fondazione Irccs San Gerardo a circa due anni dalla nascita e gli 850 anni di storia dell’ospedale monzese. Sarà una serata di musica, magia e comicità per donare speranza.

Il Quartetto Arceus offrirà un omaggio a Ennio Morricone, musiche da film e pezzi celebri del rock e avrà come ospite il comico Raul Cremona. Biglietti su Clappit.com e in biglietteria la sera stessa. Tutto il ricavato andrà a favore dell’Associazione italiana tumori cerebrali, che ha ideato la serata, per il sostegno alla ricerca e al progetto “Libera…mente“, sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per l’aiuto gratuito psicologico e psico-oncologico, a favore di pazienti, familiari e operatori sanitari anche presso i reparti del San Gerardo. "L’Associazione Italiana Tumori Cerebrali Aitc Odv, nata l’11 settembre del 1998 a Milano – spiega il presidente Guido Minghetti – è da sempre vocata a sostenere progetti di ricerca, condotti dai maggiori centri neuroscientifici". "Ringrazio il presidente Minghetti per il supporto – chiosa il presidente dell’Irccs Claudio Cogliati – per l’occasione che ci offre di presentare alla cittadinanza l’evoluzione nel tempo dell’ospedale. Sarà anche il modo per presentare i nuovi direttori delle varie strutture e le più recenti innovazioni tecnologiche".

C.B.